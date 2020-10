Si è costituita la Conferenza Donne Pd Bassa Modenese

MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE, CONCORDIA, CAVEZZO, CAMPOSANTO, MEDOLLA, SAN PROSPERO E SAN POSSIDONIO – E’ programmato per venerdì 23 ottobre l’incontro di presentazione ed elezioni della presidente della neo-costituita Conferenza Donne Pd Bassa Modenese che conta già oltre un centinaio di adesioni di democratiche che vivono e lavorano nell’Area Nord del nostro territorio. L’appuntamento avrebbe dovuto tenersi in presenza a Finale Emilia, ma in ottemperanza alle ultime disposizioni della presidenza del Consiglio per contrastare la diffusione dell’epidemia, si è deciso di passare online.

Si terrà online la presentazione ufficiale della neo-costituita Conferenza Donne Pd Bassa Modenese. L’appuntamento, le cui conclusioni saranno affidate alla portavoce della Conferenza nazionale delle Donne Pd Cecilia D’Elia, è programmato per il tardo pomeriggio di venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 18.15. La Conferenza ha già raccolto l’adesione di oltre un centinaio di donne che vivono e lavorano nell’Area Nord del nostro territorio. Tra loro amministratrici attuali e del passato, professioniste, pensionate, iscritte ed elettrici del Pd. Insieme vogliono far valere il punto di vista delle donne nelle politiche e nelle pratiche da adottare nella Bassa Modenese. Non a caso il titolo dell’incontro virtuale di venerdì prossimo è “Per una vita di qualità – idee di innovazione sociale”.

In apertura dei lavori ci sarà un saluto del coordinatore Pd dell’Area Nord Simone Silvestri, poi la consigliera dell’Unione e del Comune di Mirandola Alessandra Mantovani darà lettura del manifesto della Conferenza Donne Pd Bassa Modenese, a cui seguirà l’elezione della presidente della Conferenza, ruolo a cui è candidata l’ex sindaca di Camposanto Antonella Baldini. Federico Alberghini parlerà di Astronave_lab, una esperienza di innovazione sociale. Interverranno poi alcune delle donne che, in questi mesi, hanno lavorato per dare vita alla Conferenza o hanno esperienze innovative da raccontare: Daniela Mazzali, Patrizia Sgarbi, Franca Barbieri, Francesca Mattioli, Loredana Ligabue, Isabella Folloni, Marika Menozzi, Gabriella Tartarini e le consigliere regionali Palma Costi e Roberta Mori. L’incontro, in un primo tempo era stato programmato in presenza a Finale Emilia, ma in ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo dpcm sul contrasto alla diffusione dell’epidemia, si è preferito passare online.

Il link per collegarsi all’incontro da remoto è https://call.lifesizecloud.com/5853396

