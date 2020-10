Soliera, ladri danneggiano il serbatoio di un’auto per rubare benzina

SOLIERA – Sul gruppo “Sei di Soliera se…” è apparsa una segnalazione sulle nuove modalità di furto di carburante. Riportiamo in forma integrale la testimonianza:

Buonasera, attenzione a tutti ci sono di ladri in giro che rubano anche la benzina della macchina. Ad appalto ho trovato stamattina la macchina scassata, non hanno rubato niente perché non c’era nulla. Ho visto solo il seggiolino del bimbo smontato dietro, ho provato a mettere in moto per andare a lavoro e ho trovato la sorpresa. Serbatoio vuoto, corri al benzinaio a prendere benzina con la tanica. Messa la benzina niente, ancora non partiva la macchina. In poche parole quelli disgraziati maledetti mi hanno rotto il serbatoio da dentro la machina.

Numerosissimi i commenti e grande l’indignazione, che raccontano molto anche dell’esasperazione della gente comune: “Siamo stanchi, in questi anni ci siamo murati in casa per paura dei furti e delle aggressioni. Abbiamo installato porte blindate, inferiate alle finestre, allarmi.. tanti hanno comprato armi. Non possiamo vivere con questi timori. Vent’anni fa dormivo con la porta sottile di legno, finestre aperte, mia figlia poteva uscire tranquillamente e rientrare anche tardi, si andava in compagnia in piazza. Oggi la piazza dopo le 20 è molto pericolosa” ha commentato un cittadino.

