Tutti gli eventi in calendario nella Bassa per l'Ottobre Rosa 2020 AMO

LUNEDÌ 12 / LUNEDÌ 26 OTTOBRE dalle 18,15 alle19,30

CAVEZZO Studio Shiatsu – Via Volturno, 66

Progetto pilota AMO

SHIATSU SU PAZIENTI ONCOLOGICI

a cura di Valeria Rossi – operatrice Shiatsu professionista Prenotazioni: 342 5534753

giovedì 15 / martedì 20 OTTOBRE dalle 18 alle 19,30

MIRANDOLA CENTRO SERVIZI, SALA A – Via Smerieri, 3

PSICOLOGIA E MEDITAZIONE PER I MALATI ONCOLOGICI a cura di Loredana Buonaccorso – psicologa, psicoterapeuta e insegnante di meditazione e Anna Grazia Fiorani – psicomotricista e insegnante di meditazione

Prenotazioni: 329 1696530

SABATO 17 OTTOBRE dalle 16 alle 17,30

CAVEZZO GIARDINI PUBBLICI – Via della Libertà IL MOVIMENTO NON HA ETÀ: MUOVERSI IN SALUTE, GINNASTICA POSTURALE E NOZIONI DI SHIATSU

a cura di Riccardo Manicardi e Francesco Riso – operatori di scienze motorie dell’associazione “Movimenti in costruzione”

e Valeria Rossi – operatrice Shiatsu professionista per il Progetto pilota AMO “Shiatsu su pazienti oncologici”

Con la collaborazione di Associazione Donne in Centro Prenotazioni: 349 8042383

DOMENICA 18 OTTOBRE dalle 10 alle 11

MIRANDOLA SALA CHERUBINO COMINI – Via Dorando Pietri, 13 (zona piscine)

IL MOVIMENTO NON HA ETÀ: MUOVERSI IN SALUTE, GINNASTICA POSTURALE E NOZIONI DI SHIATSU

a cura di operatori di scienze motorie dell’associazione “Movimenti in costruzione” e Valeria Rossi – operatrice Shiatsu professionista per il Progetto pilota AMO “Shiatsu su pazienti oncologici”

Organizzato da Associazione Donne in Centro

Prenotazioni: ass_donneincentro@libero.it

LUNEDì 19 OTTOBRE ore 20,30

MIRANDOLA SALA CHERUBINO COMINI – Via Dorando Pietri, 13 (zona piscine)

Conferenza: RICORDATI DI TE. LA PREVENZIONE NON HA ETÀ

Apertura lavori:

Angelo Vezzosi – direttore del Distretto di Mirandola

Relatori:

Stefano Zona – specialista in malattie infettive, pediatria di Comunità AUSL Modena Simona Artioli – ostetrica del Consultorio di Mirandola

Claudia Strucchi – ginecologa responsabile del Consultorio di Mirandola Fabrizio Artioli – direttore U.O. Oncologia Carpi-Mirandola

Claudia Polastri – medico di medicina generale di San Felice s/P

Matteo Palmieri – psicologo/psicoterapeuta AMO

Moderatore: Fabrizio Artioli

Prenotazioni: 329 1696530

VENERDì 30 OTTOBRE dalle 10,30 alle 11,30

SAN PROSPERO PALESTRA POLIVALENTE – Via Chiletti, 6 IL MOVIMENTO NON HA ETÀ: MUOVERSI IN SALUTE, GINNASTICA POSTURALE E NOZIONI DI SHIATSU

a cura di Riccardo Manicardi e Francesco Riso – operatori di scienze motorie dell’associazione “Movimenti in costruzione” e Valeria Rossi – operatrice Shiatsu professionista per il Progetto pilota AMO “Shiatsu su pazienti oncologici” Con la collaborazione di Associazione Donne in Centro

Prenotazioni: 349 8042383

PER INFO

AMO Mirandola: 0535 22284 – 329 1696530, dalle 9 alle 18

AMO Finale Emilia: 0535 92395 – 329 1696515, dalle 9,30 alle 12,45 segreteria@amonovecomuni.it

