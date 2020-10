Un nuovo sito sull’eguaglianza di genere nelle istituzioni universitarie e di ricerca

Inaugurato un nuovo sito dedicato all’eguaglianza di genere nelle istituzioni universitarie e di ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca, coordinato da Unimore, dedicato alla implementazione dei Piani di azioni positive: https://letsgeps.eu/

Attraverso questo spazio si potranno condividere esperienze, informazioni ed aggiornamenti sulle diverse fasi e i risultati del Progetto.

Supportare l’implementazione dei Piani di Eguaglianza di Genere – GEPs di diversi istituti di ricerca ed universitari è l’obiettivo del progetto Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs – coordinato da Unimore e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 Research and Innovation Framework.

Iniziato nel gennaio 2020, alla base del progetto, che usufruisce di un importante finanziamento di oltre 2.000.000 euro, vi è il bilancio di genere: questo strumento contribuirà all’efficacia ed alla sostenibilità dei Piani di Eguaglianza di Genere identificando le risorse e l’impatto delle azioni con riferimento alla promozione dell’eguaglianza.

“Il sito web accessibile dal 31 agosto, ci consentirà di comunicare il nostro percorso verso la messa a punto e l’implementazione della strategia LeTSGEPs per l’eguaglianza di genere nelle istituzioni universitarie e di ricerca. I primi mesi di lavoro – commenta la prof.ssa Tindara Addabbo, che è anche delegata del Rettore per le Pari Opportunità – nonostante le difficoltà dovute al dover riprogrammare le attività in modalità a distanza, ci hanno consentito di stabilire lo stato dell’arte in termini di implementazione dei bilanci di genere nelle università europee e di porre le basi per l’intensa attività di sensibilizzazione e formazione futura, oltre a consolidare il network che si è arricchito di nuove professionalità. Confidiamo di potere trasmettere il nostro entusiasmo assieme ai risultati del nostro lavoro anche attraverso il sito web”.

Dal 31 agosto è on line il sito web del progetto – https://letsgeps.eu/ – attraverso il quale si potranno condividere esperienze, informazioni ed aggiornamenti sulle diverse fasi dello Progetto, e sui Piani di Azioni Positive per l’eguaglianza di genere, nonché affrontare percorsi formativi e di sensibilizzazione rispetto all’eguaglianza di genere all’interno degli enti coinvolti nel progetto.

Il progetto vede come componenti del gruppo di lavoro Unimore la prof.ssa Tindara Addabbo (coordinatrice) del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB), la prof.ssa Claudia Canali del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, la prof.ssa Ulpiana Kocollari (DEMB), e inoltre la dr.ssa Anna Maria Sansoni (DEMB) come Project manager e l’assegnista di ricerca dr.ssa Giovanna Badalassi (DEMB).

Al progetto partecipano, oltre a Unimore e all’Università degli Studi di Messina per l’Italia, vari istituti universitari e di ricerca di diversi paesi europei, in particolare:

RWTH Aachen University, Germania

Max Planck Society for the Advancement of Science, Monaco di Baviera, Germania

Institute of Marines Sciences, Spanish National Research Council, Barcelona, Spagna

CY Cergy Paris Université, Francia

Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrado, Serbia

Faculty of Economics, University of Tirana, Albania

