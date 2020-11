25 novembre giornata internazionale contro la violenza alle donne: “Anche la dipendenza economica è violenza”

Il Coordinamento donne del sindacato pensionati Spi/Cgil e lo Spi Cgil di Modena non potendo organizzare, in applicazione alle disposizioni legate alla pandemia, le varie iniziative in programma hanno deciso di richiamare in ogni caso l’attenzione sull’importanza della giornata del 25 Novembre contro la violenza alle donne.

Stante anche la difficile situazione attuale il tema della violenza sulle donne quest’anno è stato declinato sulla dipendenza economica come elemento di subdola violenza, di limitazione ai diritti delle donne e che troppo spesso sfocia in violenza fisica.

Per tutto il mese di novembre all’interno della trasmissione del sindacato pensionati Spi Mo’ che va in onda il lunedì e giovedì alle ore 19,15 su TRC abbiamo voluto focalizzare con interviste e dichiarazioni le tante disparità che pesano sulle donne, disparità che con la pandemia e con le ricadute occupazionali che ci saranno, rischia di penalizzare ancora di più le donne.

Sono violenza i salari diversi, i percorsi di carriera impossibili, l’occupazione spesso precaria, il lavoro di cura che grava in prevalenza sulle donne, con la conseguente maturazione di importi di pensione più bassi.

Lavoro, parità salariale e diritti sono elementi che possono aiutare le donne a sfuggire da situazioni di violenza troppo spesso famigliari, il tutto condito da una cultura della parità che ancora nel nostro paese manca.

Nel mezzo di questa pandemia, con le pesanti ricadute economiche e sociali che ci saranno chiediamo che le donne non siano scordate, che vengano previsti interventi specifici per incentivare occupazione, coniugare il lavoro di cura con il riconoscimento ai fini previdenziali.

Questi sono alcuni dei temi che sollecitiamo alla politica perché anche il nostro paese diventi una società civile e paritaria.

