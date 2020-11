A Bomporto lavori al pedonale tra piazza Matteotti e Tornacanale

Al via da lunedì 2 novembre l’intervento di rifacimento del tratto pedonale di collegamento tra il portico del Tornacanale e il parco di piazza Matteotti. Per eseguire i lavori in sicurezza, i tecnici comunali hanno deciso, in accordo con la Polizia Municipale, di modificare la viabilità, che sarà temporaneamente deviata sul retro del Tornacanale, passando da via Macchiavelli, Piazza Donatori di Sangue e via della Pace.

Per l’intera durata dell’intervento che, salvo maltempo o altre condizioni impreviste, durerà fino a mercoledì 11 novembre, sarà garantito l’accesso ai pedoni in tutta l’area della piazza, ad esclusione di quella occupata dal cantiere.

Confermato il mercato settimanale, che si svolgerà regolarmente il giovedì.

