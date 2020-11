A la Mirandula, un contributo del Coro Città di Mirandola per la città

MIRANDOLA – Mirandola ringrazia il Coro Città di Mirandola per prezioso e toccante contributo in un momento così difficile per tutti:

CORO CITTA’ DI MIRANDOLA

ottobre 2020

Lucio Carpani, pianoforte e direzione

A LA MIRANDULA

parole di Vilmo Cappi

musica di Arduino Gottardo

arrangiamento corale di Michele Mangani

elaborazione pianistica di Lucio Carpani

Alcune scene di questo video sono state registrate prima del DPCM dell’8 marzo 2020.

Montaggio video a cura di Elisa Malpighi

IL TESTO:

A ghè na rosa in un pra ch’lè gnuda su da par le

ch’è l’è la più bela dal mond e me a la port a là le

a quela ch’la m’ha inamura e a la Mirandula.

A ghè un gerani in un vas ch’al sembra fatt da’n pittor

che l’è al più bel da stal mond e me al regal al me amor

acumpagna da un bel bas e a la Mirandula.

La rosa al gerani; du fior da sgnor, da puvret, da muros

la raza più bela dal mond;

un prà e na fnestra, i gelos i ghignos i si tegnan par lor;

me a’i rub in di vas, me a’i togh in di pra,

a i ligh con un baas e ai dagh con n’inchen,

tutt du inscartuza, a lee ch’l’am vol ben e a la Mirandula.

A la Mirandula, a la Mirandula a gh’è na rosa in un pra.

A la Mirandula, a la Mirandula a gh’è un gerani in un vas.

