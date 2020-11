A Soliera un nuovo Ospedale di Comunità per la provincia

Non si ferma il progetto di potenziamento della rete sanitaria territoriale, che vede aggiungersi una nuova struttura a servizio dell’intera provincia: da lunedì 23 novembre è infatti operativo un nuovo Ospedale di Comunità (OsCo), individuato in un’ala distaccata della Casa Residenza Anziani “Focherini e Marchesi” di Soliera. La struttura ha ingresso indipendente e locali totalmente separati da quelli della CRA: il personale, formato da operatori sanitari dell’Azienda USL di Modena (infermieri, OSS, fisioterapisti e medici geriatri), e i pazienti non condivideranno alcuno spazio con gli operatori e gli ospiti della struttura residenziale per anziani, così come i fornitori, che avranno due accessi dedicati.

Dotato di 21 posti letto dedicati all’assistenza intermedia, a conduzione prevalentemente infermieristica, nel nuovo OsCo saranno ricoverati pazienti che non presentano patologie acute, che hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari: in una fase iniziale, la struttura accoglierà esclusivamente pazienti positivi al coronavirus. In base all’evoluzione dell’emergenza Covid, la destinazione d’uso potrà essere successivamente rivista.

“Dopo quello di Novi, operativo da fine ottobre, inauguriamo un altro OsCo a servizio del territorio e della provincia – sottolinea Antonio Brambilla, Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena –, a testimonianza della forte volontà dell’Azienda di investire sulla medicina territoriale, di cui la pandemia in atto ne ha evidenziato ulteriormente l’importanza. All’apertura di questa struttura hanno collaborato fattivamente l’amministrazione comunale di Soliera e l’Unione Terre d’argine, che ringrazio”.

Con il nuovo Ospedale di Comunità di Soliera, salgono a quattro gli OsCo della provincia di Modena: oltre a quello già citato di Novi, collocato in un’ala della CRA Cortenova, sono attive le strutture di Fanano e Castelfranco Emilia, all’interno delle rispettive Case della Salute.

equipe Osco Soliera: al centro la dottoressa Marina Turci (geriatra), insieme a OSS e infermieri

taglio del nastro: al centro, da sin. Stefania Ascari, Direttore del Distretto di Carpi, Roberto Solomita, Sindaco di Soliera, Antonio Brambilla, Direttore Generale Azienda USL di Modena, Alberto Bellelli, Assessore ai servizi sociali dell’Unione Terre d’argine

