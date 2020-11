Bomporto, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile il San Martino d’oro 2020

Va al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile il San Martino d’oro 2020. Il premio annuale dedicato ai cittadini che si sono distinti per particolari motivi civili o sociali è stato consegnato da remoto ieri sera, giorno di San Martino, nel corso di una puntata speciale di “Bomporto in diretta”.

Un riconoscimento “per aver servito, ancora una volta senza risparmiare energie e coraggio, la propria comunità, contribuendo a rafforzare la coesione sociale anche in un momento in cui il distanziamento fisico rischiava di disgregarla” recita la motivazione, letta dal Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini al momento dell’annuncio.

Dall’acquisto e la consegna a domicilio di alimentari e medicinali alle informazioni annunciate ai cittadini con l’auto fonica, dalla consegna delle mascherine a tutti i residenti del territorio comunale al supporto ai medici nella vaccinazione anti influenzale, il Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile non si è tirato indietro nei mesi più difficili dell’emergenza e ancora oggi continua a essere una risorsa preziosa.

“Siamo stati molti felici di questo riconoscimento – spiega Franco Malagoli, responsabile del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile di Bomporto –, ci siamo sentiti utili, non solo concretamente, ma anche nel creare un clima di solidarietà all’interno del nostro territorio. È stato speciale il rapporto umano con le persone, abbiamo ricevuto tanto in termini di affetto e gratitudine”.

Così il Sindaco Giovannini: “Quest’anno più che mai era importante assegnare il San Martino d’oro e sono davvero orgoglioso che sia andato al Gruppo comunale volontari di Protezione civile, da sempre al fianco dell’Amministrazione e dei cittadini. Abbiamo dovuto rinunciare alla Fiera, ma abbiamo fortemente voluto confermare il premio e la serata trascorsa insieme, anche se a distanza, ci ha fatto gustare il sapore della nostra Fiera, della voglia di essere comunità”.

La novità di quest’anno è stato il Mantello di San Martino, riconoscimento per tutte le associazioni che nell’emergenza hanno dato il proprio contributo: “Abbiamo voluto istituire questo premio – sottolinea Ilaria Malavasi, Vicesindaca con delega al Volontariato – per rendere omaggio a quelle realtà che hanno deciso di donare parte del loro tempo e delle loro capacità a chi in quel momento era nel bisogno, ci è sembrato giusto e doveroso ringraziare chi, con azioni piccole o grandi, ha dato sollievo alla comunità”. Sono stati premiati con il Mantello di San Martino la Festa del Lambrusco, la Festa della Tagliatella, Viviamo Sorbara, Porto delle Idee, Caritas, Baracca Beach, Polisportiva Solarese, Polivalente Sorbara, Basser, La Fonte, I Scomed, Banca del Tempo, Piccole Luci e Avanzi di Teatro.

