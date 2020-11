Bomporto, sospesi i mercati settimanali fino al 3 dicembre

BOMPORTO –

L’Amministrazione comunale di Bomporto ha disposto la sospensione dei mercati settimanali di Bomporto, Solara e Sorbara fino al prossimo 3 dicembre.

L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal sindaco di Bomporto Angelo Giovannini, in seguito all’Ordinanza regionale del 12 novembre 2020 e a quella del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, che ha inserito l’Emilia-Romagna in zona arancione.

Una misura prudenziale ritenuta necessaria alla luce dell’aumento dei casi di Covid-19, che non ha risparmiato nemmeno il territorio bomportese, e finalizzata a rafforzare la prevenzione e contrastare la diffusione del contagio.

Il sindaco commenta così il provvedimento: “In coerenza con le disposizioni regionali e nazionali, ci è sembrato opportuno sospendere ogni attività che potesse creare assembramenti. Come per l’inaugurazione di piazza Marconi a Solara, così facciamo per i mercati: la priorità, soprattutto in questa fase, è la sicurezza delle persone e le nostre scelte, seppur complicate, vanno tutte in questa direzione”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017