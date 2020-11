Camposanto, Concordia, Medolla, San Possidonio e San Prospero, tutti i comuni sul podio del riciclo

Si è svolta nella giornata di lunedì 23 novembre la premiazione della tredicesima edizione di “Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, edizione regionale della storica iniziativa di Legambiente, che premia i migliori risultati conseguiti dalle amministrazioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani nel corso del 2019.

I COMUNI AIMAG PREMIATI

Tra i Comuni sotto i 5000 abitanti, Camposanto si aggiudica il secondo posto sia per i minori quantitativi a smaltimento (48 kg/ab); San Possidonio per la maggior percentuale di raccolta differenziata (92,1%).

Nella categoria dei Comuni tra 5000 e 25000 abitanti, si aggiudica il primo posto per i minori quantitativi a smaltimento e maggior percentuale di raccolta differenziata il Comune di San Prospero sulla Secchia con 41 kg/abitante a smaltimento; al secondo posto il Comune di Concordia sulla Secchia con 51 kg/abitante a smaltimento e al terzo posto Medolla con 54 kg/abitante a smaltimento. Premio a Medolla anche per la migliore percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 92,3%.

Tra i premiati nella categoria dei Comuni sopra i 25.000 abitanti troviamo Il Comune di Carpi che registra il minor quantitativo di rifiuti totali smaltiti (71 kg/ab).

Grazie agli ottimi risultati ottenuti in questi Comuni (a cui si aggiungono anche gli altri Comuni nei posti successivi delle classifiche), AIMAG si caratterizza come il primo miglior gestore in Emilia Romagna, con 11 Comuni con raccolta domiciliare e con applicazione della tariffa puntuale, con una media di raccolta differenziata all’88,7% e 57 kg/abitante/anno per rifiuti a smaltimento.

