Carpi, asfaltatura tra incrocio via Guastalla e rotatoria via Nuova Ponente

CARPI – Martedì 17 Novembre è iniziato l’intervento di riasfaltatura del tratto di tangenziale “Losi” fra l’incrocio con la via Guastalla e la rotatoria su via Nuova Ponente (rotatoria esclusa). I lavori, dalle ore 8:30, comporteranno la momentanea riduzione del numero di corsie: il traffico pertanto sarà gestito sul posto, tramite segnaletica e, al bisogno, anche con personale. L’intervento nel complesso dovrebbe concludersi entro la settimana. A seguire sarà poi ripristinata la segnaletica orizzontale.

Altri lavori stradali sono poi in programma, salvo imprevisti, da lunedì 16 Novembre nelle vie Teruel e Belchite, per la costruzione del marciapiedi nei tratti ove ancora non c’è: l’intervento rientra nel progetto, approvato dalla Giunta il 20 Ottobre scorso, per dotare i plessi scolastici di percorsi pedonali differenziati per ingressi e uscite.

Il traffico veicolare continuerà a essere consentito in entrambi i sensi di marcia, ma sarà istituito il divieto di sosta permanente, per tutta la durata del cantiere, mentre i pedoni dovranno fare massima attenzione perché saranno utilizzabili solo porzioni di pedonale, e interdetta la zona su cui si effettueranno le lavorazioni.

Eventuali restringimenti temporanei di carreggiata, per la movimentazione di mezzi e materiali, saranno regolati con opportuna segnaletica stradale o personale.

I lavori, previsti nella fascia oraria 8:30-18:30, dovrebbero durare circa un mese; in caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno spostati al primo giorno utile successivo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017