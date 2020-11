Chiude il ponte dello Scoltenna da mercoledì 18 novembre

Chiude il ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola, dalle ore 8 di mercoledì 18 alla mezzanotte di venerdì 20 novembre, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulle spalle nel lato di monte dell’impalcato, nell’ambito di un cantiere, partito lo scorso 31 agosto di messa in sicurezza della struttura.

Il transito potrà percorrere itinerari alternativi lungo la viabilità provinciale, indicata con apposita segnaletica.

Si tratta della seconda chiusura programmata, dopo quella che avvenuta lo scorso ottobre, che ha permesso di intervenire sul lato di valle, che consentirà di proseguire i lavori riaprendo il transito con senso unico alternato, per poi ripristinare il doppio senso di marcia entro il periodo natalizio.

I periodi di chiusura sono stati programmati sulla base di un confronto con i Comuni interessati e sono comunque indispensabili perché occorre demolire e ricostruire le due spalle laterali che sostengono il ponte fuori dall’alveo, mentre le pile in alveo sono state rinforzate e ripristinate con un precedente stralcio di lavori; complessivamente l’investimento sul ponte supera il milione e mezzo di euro.

La Provincia aveva valutato anche la realizzazione di un by pass in alveo che però avrebbe avuto un costo elevato, superiore ai 500 mila euro, ma che soprattutto non avrebbe dato garanzie di tenuta in caso di piena del torrente.

Sulla viabilità provinciale della montagna sono in corso anche lavori di ripristino del ponte Leo a Fanano sulla provinciale 324, dove è prevista la chiusura completa del transito da lunedì 12 ottobre fino al 21 dicembre.

Gli interventi fanno parte del piano della Provincia per la manutenzione straordinaria di dieci ponti con un investimento complessivo fino al 2023 di oltre sei milioni di euro.

In occasione della chiusura del ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola, dalle ore 8 di mercoledì 18 alla mezzanotte di venerdì 20 novembre, l’Agenzia per la mobilità e Seta hanno modificato gli orari e i percorsi del trasporto pubblico locale interessato dalla chiusura della strada, in modo da garantire la continuità del servizio.

In particolare viene modificato il percorso della linea 730 Sestola – Fanano – Vignola, nel tratto Ponte Scoltenna – Ponte Docciola – Ristorante Martino, facendo transitare i mezzi via Ponte Prugneto, Renno, Pavullo, Verica e viceversa.

Gli orari di partenza e i transiti da Sestola e Fanano, nonchè dalle fermate a sud del ponte Scoltenna alla fermata ristorante Martino, saranno anticipati di circa sessanta minuti, in modo da poter garantire l’interscambio con le linee provenienti da Montese e Pavullo negli orari previsti. Verranno inoltre esposti avvisi con le modifiche direttamente alle fermate.

Analogamente gli arrivi a Fanano e Sestola, da Vignola, subiranno un ritardo medio stimato di circa sessanta minuti rispetto a quello ordinario.

Sono infine soppresse le fermate tra ponte Scoltenna e ristorante Martino sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro.

Le modifiche, che restano in vigore fino alla riapertura al transito della viabilità, prevista per sabato 21 novembre, sono consultabili sul sito internet di Seta www.setaweb.it/mo/

