Il cimitero islamico di Mirandola? Scaricato a Gavello all’insaputa dei cittadini

MIRANDOLA – La questione del cimitero islamico a Mirandola si fa stringente. Tutto ha inizio con la precedente Giunta di centrosinistra, che aveva deliberato a riguardo e deciso per uno spazio all’interno del cimitero mirandolese, ma adesso la Giunta leghista, mente in campagna elettorale c’era chi nel centrodestra aveva tuonato contro il progetto, ora lo ha confermato, e ha deciso di ribaltare le carte e modificare la scelta, spostando quello che ora si chiama “cimitero non cattolico” a Gavello, frazione ben lontana dal capoluogo, senza però che i cittadini sapessero nulla. E’ dalla bacheca di Giuliana Porcelli che leggiamo e riportiamo la reazione alla notizia, allegando la delibera alla fine:

Lo scorso anno o giù di lì avevamo letto nel bilancio comunale che era previsto un cimitero islamico a Mirandola, individuando un area in via Galilei: apriti cielo, la Destra è insorta alla pubblicazione del post su Facebook.

Poi quest’anno, zitti zitti, il 5 maggio con delibera n. 51 di Giunta comunale approva l’individuazione della area di un cimitero “non cattolico” a Gavello e naturalmente all’insaputa dei Gavellesi.

Suona strano che una giunta comunale preparata come questa che abbiamo, non sappia che i cimiteri sono beni demaniali (leggi, Codice Civile libro terzo capo II art. 8 22 e seguenti) e pertanto usufruibili da tutti i cittadini senza distinzione di razza e religione, salvo i cimiteri islamici perché sono di loro esclusivo utilizzo.

Allora ecco l’escamotage, per non dire islamico ci si inventa ” cimitero non cattolico”:

A Mirandola la Lega porta a termine i programmi di quelli di prima?? Questo è un esempio, e poi bisognava ringraziare una comunità che ha consegnato al signor Sindaco le mascherine e i gesti valgono più delle parole.

Quello che manca forse è il prendersi la responsabilità delle cose che si fanno e non girarsi intorno a cose che non stanno in piedi.

Cosa costava dire “cimitero islamico”? Lo avremmo apprezzato di più, poi se non andava bene a Salvini glielo si spiegava la necessità.

Buona lettura dell’atto deliberativo e della relazione: