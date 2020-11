Come funziona la raccolta rifiuti per le famiglie positive e in quarantena per Coronavirus

In ottemperanza alle disposizioni normative regionali, Aimag ha istituito dal 23 marzo 2020, in tutti i Comuni gestiti, un servizio dedicato e gratuito di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano i soggetti positivi al tampone in isolamento ed in quarantena obbligatoria.

Sarà la AUSL di riferimento ad informare i soggetti interessati sul servizio AIMAG da contattare. Se l’Ausl ritarda a formire questo numero per la complessità della situazione emergenziale, i cittadini che si trovano in una delle condizioni indicate (positività e/o quarantena obbligatoria) possono contattare il Numero Verde 800018405

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata non è interrotta e la gestione dei rifiuti non prevede cambiamenti. Il servizio dedicato di raccolta rifiuti è gratuito per i soli utenti contagiati o in quarantena.