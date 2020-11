Concordia sulla Secchia, videoconferenza aperta ai cittadini sul Covid nel territorio

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Il Comune di Concordia invita i cittadini ad una videoconferenza in diretta sulla pagina Facebook del Comune per discutere della diffusione epidemiologica nel nostro territorio e presentare i servizi che l’Amministrazione mette a disposizione delle persone più fragili per superare questo periodo di difficoltà.

Intervengono:

Paola Giubertoni, Vicesindaca assessore alla sanità e politiche sociali

Silvana Borsari, Direttrice sanitaria Ausl Modena

Luca Prandini, Sindaco di Concordia sulla Secchia

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017