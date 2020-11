Consiglio comunale aperto sulla sanità, a Mirandola parola all’opposizione

BREVE CRONACA DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO SULLA SANITA’.

La giunta precedente sull’ospedale ha agito male o in modo tardivo rispetto ai tagli ingiusti e sbagliati che sono stati fatti sull’Ospedale di Mirandola. Ma adesso la pagina è chiusa e si fa sul serio. Basta con slogan, banalità e propaganda; l’ospedale di Mirandola non è in discussione e lavoriamo per farlo crescere.

Il Consiglio Aperto sulla Sanità di Mirandola con il presidente della CTSS Muzzarelli e il direttore generale dell’USL Brambilla ha visto il ritorno di fiamma fra Lega, Fratelli d’Italia e M5S, come prolungamento della campagna elettorale. A loro piace così.

Ecco gli argomenti che hanno portato.

LA DISFIDA DI CARPI. Non si ammette l’integrazione con Carpi (inevitabile). Si vuole un ospedale autonomo e isolato. Il bello è che con gli stessi partiti di Carpi non hanno alcuna idea in comune. Quando si dice la cultura di governo!

NO MES. Vogliono un ospedale di primo livello come a Carpi ma non con il MES sanitario, che sono le risorse aggiuntive al fondo sanitario realmente disponibili e vantaggiose, come proposto anche dal presidente Muzzarelli e dal direttore generale AUSL. La domanda è sempre quella: allora chi paga?

DUE GOCCE D’ACQUA .. e siamo isolati dal mondo (alluvioni, ponti che crollano e altre catastrofi idrogeologiche). L’importante è esagerare! Comunque per le urgenze sappiate che esiste l’elisoccorso che funziona bene.

SEI DI SAN MARTINO SE… devi andare a Baggiovara. Se hai un problema serio vai certamente a Baggiovara, al Policlinico o al San Raffaele a Milano. E non può essere il contrario. Come fanno tutti e da tutta l’Italia. L’Ospedale di Mirandola riprenderà la funzione primaria di base e soprattutto bisogna eliminare il vagare per la provincia per le visite specialistiche. Magari il Comune di fronte a necessità potrebbe organizzare servizi logistici, per chi si deve spostare e ha difficoltà.

NO OSCO. L’ospedale di comunità è un struttura di 15/20 posti letto. In una rete territoriale è fondamentale per la fase post acuta delle persone fragili che non possono essere assistite a domicilio. Gli OSCO dove sono presenti stanno funzionando a pieno per i malati Covid. Non lo vogliono così.., d’istinto, non sappiamo il motivo.

OSPEDALE UNICO BARICENTRICO? La maggioranza non ne ha parlato. Non è che fosse una idea sbagliata ma ora non è più realistica per tanti motivi. Inutile insistere e forse, dopo il Covid, è meglio così.

IL SINDACO? Non pervenuto.

In questo quadro desolante per fortuna l’assessore alla sanità Canossa è intervenuta nel merito con evidenze in gran parte giuste, ragionevoli e argomentate.

Non siamo ancora all’arrivo, ma ci sono nuovi primari, concorsi in atto, servizi in attuazione e potenziamento avviato pur con le difficoltà del Covid. Ipotesi per ulteriori investimenti. Previsto l’avvio della discussione del nuovo PAL. Ora siamo sulla strada giusta, andiamo avanti.