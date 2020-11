Consorzi di Bonifica, risposta negativa della Giunta alla richiesta di Europa Verde di rinviare il voto per il rinnovo dei componenti elettivi dei Consigli di Amministrazione

Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente Assemblea legislativa: “Sono delusa dalla scelta della Giunta di non dare indicazione ai Consorzi di Bonifica di rinviare il voto per il rinnovo dei componenti elettivi dei Consigli di Amministrazione pur a fronte di una situazione che limita gli spostamenti e le occasioni di confronto. Sono soddisfatta invece che la Giunta abbia confermato l’impegno ad accelerare l’organizzazione del voto elettronico”.

Il Gruppo Europa Verde ha presentato in Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna un’interrogazione per chiedere alla Giunta di dare indicazione ai Consigli di Bonifica di rinviare il voto per il rinnovo dei componenti elettivi dei Consigli di Amministrazione e di provvedere a organizzare il voto in modalità telematica.

Le elezioni per il quinquennio 2021-2025 dei Consigli di Amministrazione sono infatti previste a dicembre 2020 in sette consorzi su otto della nostra regione da Piacenza alla Romagna, con l’unica eccezione del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che rinnoverà le cariche nel 2023.

La richiesta di rinvio delle elezioni era motivata dalle attuali restrizioni alle possibilità di spostamento delle persone fuori dal proprio comune di residenza a seguito dei provvedimenti anti-diffusione dell’epidemia Covid-19, restrizioni che incidono negativamente sulla definizione delle liste elettorali e sulla partecipazione al voto. A riprova delle difficoltà, nel comprensorio piacentino sono previsti seggi in soli 7 comuni su 55, per il consorzio nel Parmense in 23 su 48, per quello Burana che afferisce all’area modenese in 20 su 53, per il Consorzio Renana nel bolognese in 19 su 68, per il Consorzio della Romagna in 16 su 59, per quello della Pianura di Ferrara in 11 su 33, per quello della Romagna occidentale in 15 su 35 comuni. A favore della richiesta di rinvio della data delle elezioni si sono già espresse, nel corso del mese di ottobre, diverse associazioni di proprietari di immobili e varie associazioni ambientaliste tra cui Italia Nostra e Legambiente.

In rappresentanza della Giunta, il sottosegretario Davide Baruffi ha risposto precisando che la Regione, non avendo competenze dirette rispetto all’autonoma indizione e all’ordinario svolgimento delle procedure elettorali previste da legge, svolge una funzione di sorveglianza sulla compatibilità del procedimento elettorale rispetto alle misure contenute nel Dcpm del 3 novembre 2020. La Giunta quindi si impegnerà a monitorare, in base all’andamento della pandemia e allo stato di emergenza, se a dicembre le procedure di partecipazione saranno rispettate. Inoltre, ha confermato l’importanza di promuovere quanto prima l’organizzazione del voto in modalità elettronica.

“Sono soddisfatta che la Giunta abbia confermato il suo impegno ad accelerare il procedimento per l’organizzazione del voto elettronico – afferma Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa -. Sono invece delusa per la scelta della Giunta di non dare indicazione ai Consorzi di Bonifica di rinviare il voto. Pur consapevole dell’autonomia dei consigli di amministrazione nell’indire le elezioni, come prevede l’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 la Regione deve promuovere la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza. A causa della scarsa informazione sul ruolo dei Consorzi presso i contribuenti, la partecipazione al voto storicamente è già molto bassa. Mentre il ruolo dei Consorzi è cruciale nell’ambito della sicurezza idraulica, della gestione delle acque destinate all’irrigazione, della partecipazione alla gestione di opere urbanistiche e della tutela del patrimonio ambientale e agricolo, attività che incidono sugli interessi di un numero rilevante di cittadini e di imprese della nostra regione. Chiedo quindi alla Regione di dare seguito al compito di sensibilizzare i cittadini-contribuenti”.

