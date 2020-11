Consorzio della Bonifica Burana, elezioni dal 9 al 12 dicembre

Dal 9 al 12 dicembre 2020 si terranno le elezioni degli organi amministrativi del Consorzio della Bonifica Burana per il quinquennio 2021-2025 come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.29 del 14/09/2020 adottata ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Consortile.

Tutti i contribuenti aventi diritto al voto sono invitati a partecipare all’elezione

dei propri rappresentanti in bonifica per il quinquennio 2021/2025

Le elezioni rappresentano un importante strumento di autogoverno dei contribuenti; tutti gli aventi diritto al voto possono infatti partecipare all’elezione dei propri rappresentanti in Consorzio.

Il Consorzio della Bonifica Burana invita dunque tutti i contribuenti a verificare se hanno i requisiti necessari a votare, consultando l’elenco degli aventi diritto al voto in SPECIALE ELEZIONI 2020 su www.consorzioburana.it

Seggio di Finale Emilia

9 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19, orario continuato, presso il MAF, viale della Rinascita n. 6.

