Convegno su “Violenza e nonviolenza nella tradizione ebraico-cristiana”

Sabato 21 novembre si terrà dalle 9.30 alle 12.30 il quarto convegno in memoria di Pietro Lombardini (1941-2007) dal titolo Violenza e nonviolenza nella tradizione ebraico-cristiana organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo in collaborazione con la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani.

L’incontro è incentrato su un tema dalle radici antiche ma di grande attualità. Nella Bibbia si perpetuano e si rinnovano atti di violenza, e il primo delitto della storia umana avviene tra fratelli. Il dato, più che scandalizzare, dovrebbe far riflettere: se la Scrittura, che descrive ogni aspetto della relazione fra Dio e il popolo che si è scelto, trascurasse quella dimensione fondamentale della storia umana che è la violenza, finirebbe per nascondere una realtà da sempre presente nelle vicende dell’umanità.

Per analizzare questi aspetti delicati del testo biblico e della storia delle chiese, interverranno al Convegno, presieduto da Brunetto Salvarani, presidente della Fondazione Pietro Lombardini, alcuni autorevoli specialisti in materia di studi religiosi e biblici: Piero Capelli, Letizia Pellegrini, Paolo Naso.

Nonostante le incertezze del momento presente e le limitazioni dovute al perdurare della pandemia, le due fondazioni hanno ritenuto utile proseguire un appuntamento divenuto ormai tradizionale, che ha l’obiettivo di riprendere e rilanciare, calandole nell’oggi, le problematiche care a Pietro Lombardini. Prolifico studioso e predicatore, Lombardini ha lasciato una notevole quantità di testimonianze delle sue ricerche. Il convegno prenderà spunto da un suo intervento su I fondamenti biblici della nonviolenza, tenuto per Pax Christi a Modena nel 1993 e disponibile sul sito della Fondazione Lombardini.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sul sito e sul canale Youtube di entrambe le fondazioni coinvolte: www.fondazionesancarlo.it e www.fondazioneplombardini.it.

Nella stessa occasione sarà presentato il volume degli atti del terzo convegno, svoltosi nel 2019, La donna nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, edito da EDB.

9:30

Saluto del presidente della Fondazione San Carlo, GIULIANO ALBARANI

Presentazione del Volume degli Atti del terzo Convegno, La donna nel Nuovo Testamento e nella Chiesa (EDB 2020)

10:00

Storie violente nell’Antico Testamento, PIERO CAPELLI, ebraista, docente all’Università Ca’ Foscari Venezia e presidente di Biblia

10:45

Violenza e nonviolenza nel Nuovo Testamento e nella Chiesa, LETIZIA PELLEGRINI, docente di Storia del Cristianesimo e delle chiese all’Università di Macerata

11:30

Religioni, vie di pace o ideologie di guerra?, PAOLO NASO, politologo e docente all’Università La Sapienza di Roma

12:15

Dibattito e conclusioni

