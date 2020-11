Due bandi per gli studenti meritevoli di Camposanto

Al fine di contribuire al sostegno economico degli studenti meritevoli, l’Amministrazione Comunale di Camposanto ha emanato anche quest’anno un bando per l’assegnazione di due premi di studio del valore di 250 euro ciascuno. Il primo è destinato agli studenti residenti nel Comune di Camposanto che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con punteggio non inferiore a 90/100 e che certifichino l’immatricolazione all’Università per l’anno accademico 2020/2021 per la frequenza ad un corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico. Il secondo premio è destinato a studenti residenti nel Comune di Camposanto che abbiano conseguito una Laurea Triennale e che siano iscritti al primo anno del corso di Laurea Magistrale per l’anno accademico 2020/2021.

È possibile presentare domanda ENTRO VENERDÌ 4 DICEMBRE.

Nella domanda i richiedenti dovranno inoltre specificare di non avere ricevuto, in riferimento agli stessi periodi formativi, la borsa di studio da parte dell’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori. Per avere maggiori informazioni relativamente alla documentazione da consegnare, ai criteri di formazione del punteggio per la collocazione in graduatoria e alle tempistiche di presentazione della domanda, è possibile scaricare dal sito http://www.comune.camposanto. mo.it/il-comune/servizi- comunali/affari-generali/ bando-per-l2019assegnazione- di-premi-di-studio-per-la- formazione-scolastica- universitaria

il testo del bando oppure contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Camposanto alla mail info@comune.camposanto.mo.it

