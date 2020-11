E luce fu: dopo tanta attesa arrivano le lampadine per la rotonda tra Mirandola e Concordia. I cittadini segnalavano il buio da orai diversi giorni, in una zona frequentatissima, alle porte della città in un momento in cui – peraltro – il giorno finisce sempre prima. Non coìi è scappato l’incidente solo per caso. Ci è voluto l’intervento del Comune per smuovere Anas. Quanto è accaduto lo racconta il consigliere comunale leghista Marco Donnarumma, che scrive:

Da tempo avevo preso atto del mancato funzionamento di tutti lampioni presenti sulla rotonda zona Ipercoop, quella che incrocia via Agnini, via per Concordia e la Variante di Mirandola.

Andato in Comune per cercare di capire come risolvere la cosa, scopro che la zona in questione è tutta competenza di ANAS, la quale sembrava al corrente della questione, ma non aveva ancora fatto nulla. Dopo aver fatto tante chiamate senza mai risposta, riesco finalmente a mettermi in contatto con chi di dovere e a sollecitare un intervento quanto meno immediato, grazie anche all’aiuto della vicesindaca Letizia Budri.

Ecco, finalmente, le luci funzionanti.

Non c’è mai da fermarsi al “non è competenza del Comune”! Se qualcuno non sta lavorando è giusto andare a tirargli le orecchie finché non si muove. Non possiamo aspettare che succeda un incidente perché qualcuno faccia il proprio dovere. Sbaglio?

Ringrazio tutti i cittadini che si erano già spesi a segnalare la questione nelle sedi opportune e colgo l’occasione per dirvi di non smettere mai di farlo, perché è vostro dovere.

Buona serata!