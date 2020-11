Finale Emilia, Geovest cambia il servizio per l’olio esausto

FINALE EMILIA – La segnalazione era arrivata dal gruppo “Finale Emilia si confronta” dove ci si chiedeva perché una comunicazione importante fosse passata sotto silenzio e non fosse stata comunicata a modo da nessuno. Il 15 ottobre, si legge sul sito di Geovest: “A seguito della revoca dell’appalto alla Ditta incaricata, a causa di gravi inadempienze contrattuali, nelle prossime settimane ci potrebbero essere disagi nel servizio di raccolta dell’olio alimentare esausto. Ci scusiamo fin da subito ma stiamo provvedendo ad istituire un servizio provvisorio, posizionando dei contenitori temporanei per garantire il servizio di raccolta con risorse interne, al fine di limitare i disagi e predisporre una nuova gara per l’appalto del servizio”

Ma visto che la notizia era stata data solo sul sito di Geovest, luogo in cui si va raramente, e non certo tutti i giorni, non lo sapeva nessuno. Non una comunicazione ai gornali, non una nota di Geovest o del Comune su Facebook, men che meno volantinaggi per avvisare la popolazione. La cosa era rimasta in sordina, così chi andava a portare il suo olio esausto ai soliti punti di raccolta, rimaneva col cerino in mano.

Un mese dopo, siamo a oggi 12 novembre, ecco che batte un colpo il Comune di Finale Emilia con un comunicato stampa che arriva ai giornali:

Finale Emilia. Sostituzione dei raccoglitori pubblici di olio alimentare Saranno installati in pochi giorni i nuovi contenitori per la raccolta dell’olio alimentare da parte della società vincitrice del nuovo appalto organizzato da Geovest. A seguito della conclusione del contratto tra Geovest e la precedente società quest’ultima ha ritirato i contenitori di raccolta pubblica di olio alimentare, che in parte sono già stati sostituiti dalla nuova appaltatrice e tale operazione si concluderà in pochi giorni. “Ricordiamo l’importanza di raccogliere l’olio alimentare in una bottiglia in casa – spiega l’assessore all’ambiente, Gianluca Borgatti – e portarlo periodicamente presso gli appositi raccoglitori pubblici. Infatti se tali liquidi, come per esempio l’olio di frittura, fossero versati nel lavandino danneggerebbero scarichi e rete fognaria, ma soprattutto arrecherebbero un danno ecologico consistente.”

