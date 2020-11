Finale Emilia, Zaghi: “La minoranza strumentalizza un bilancio di crescita e programmazione a scopo elettorale”

FINALE EMILIA – Agnese Zaghi, capogruppo consiliare Lega Salvini Premier: “Evidente incapacità di comprendere come funziona un bilancio o colpevole strumentalizzazione a fini elettorali di una manovra delineata per rispondere ai bisogni della comunità?”

I consiglieri di minoranza, dopo anni di consiglio comunale e bilanci, pare non ne abbiano capito ancora il funzionamento. Se non è così – ancora peggio – stanno utilizzando un documento fondamentale per il territorio in un terreno di campagna elettorale. La critica sui fondi tolti ai cimiteri non sta in piedi. Voglio ribadire il fatto che NIENTE È STATO TOLTO DAI CIMITERI. Semplicemente c’è stato uno spostamento di fondi da un capitolo a un altro. Purtroppo le basi del bilancio dicono che per finanziare un intervento di manutenzione straordinaria (quindi un intervento importante, ad esempio di consolidamento sismico) bisogna avere un progetto già a buon punto entro la fine dell’anno, altrimenti le risorse destinate a quel capitolo finiscono in avanzo e non possono essere toccate fino all’approvazione del bilancio preventivo dall’anno successivo (marzo /aprile). Onde evitare di tenere fermi questi soldi, in accordo col responsabile delle manutenzioni, si è scelto di impegnarli in progetti importanti che si sarebbero sicuramente portati a termine entro la fine dell’anno, quali:

-25 mila per l’acquisto di transenne per poter ottenere il CPI (certificato protezione incendi) del palazzetto. Ricordo infatti che fu inaugurato senza le dovute certificazioni e come abbiamo fatto per moltissimi altri edifici, tipo la scuola media, vi abbiamo dovuto mettere mano noi per regolarizzarlo.

-60 mila euro per le potature.

-5 mila euro per acquisto di elettrodomestici per l’asilo.

-7 mila per l’acquisto di un programma gestionale per le opere pubbliche.

Inoltre sul cimitero di Finale è aperto con la Regione un progetto di recupero preliminare: mantenere i fondi per quell’intervento, senza avere certezza dell’evolversi di questo progetto, sarebbe stato inutile.

Voglio infine ricordare che il cimitero di Finale, così come quello di Massa e quello di Reno Finalese, possono comunque usufruire di altri capitoli di manutenzione generica senza alcun problema e che tutte le opere di manutenzione ordinaria (taglio erba, pulizia ecc) vengono regolarmente effettuate.

Per quanto riguarda il cimitero di Massa il finanziamento rimane invariato in quanto il progetto di ristrutturazione è già a buon punto. Per il cimitero di Reno invece è comunque in progetto un mini ampliamento.