Il liceo Morandi di Finale Emilia incontra gli studenti delle medie. L’orientamento si fa on line

Spiegano dalla scuola:

I tradizionali open day, open evening, una visita al Liceo e una mattinata al Liceo, che gli scorsi anni vedevano la nostra scuola aprirsi per accogliere i ragazzi di terza media e i loro genitori, quest’anno non saranno possibili in presenza. Abbiamo comunque voluto organizzare, in ottemperanza con il regolamento deliberato dai Docenti circa le norme legate alla emergenza sanitaria, incontri on-line per gli studenti e per le loro famiglie che vorranno approfondire i diversi indirizzi del nostro Liceo, nonché sulla nostra scuola in generale, sui nostri progetti e sulla nostra offerta formativa.

Parteciperemo quindi al Salone dell’Orientamento del Distretto di Mirandola programmato per sabato 28 novembre dalle 16.00 alle 17.30, organizzato in collaborazione con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con una presentazione generale del Liceo a cura della Dirigente Scolastica, della Vicepreside, della Referente per l’Orientamento in Entrata, di una ASPP e Referente Covid e Referente Inclusione.

Ci è sembrato al tempo stesso utile dedicare ulteriori appuntamenti, sempre on line, dalle 18.30 alle 20.00, ai diversi indirizzi di studio: grazie alla collaborazione fra docenti e studenti, intendiamo illustrare le peculiarità della nostra scuola e rispondere alle domande che chi ascolterà vorrà porci secondo la seguente scansione temporale: