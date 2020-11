Il progetto “Mirandola start up ready” per i ragazzi delle scuole secondarie non si ferma

MIRANDOLA – Il progetto “Mirandola start up ready” per i ragazzi delle scuole secondarie non si ferma.

Per i prossimi tre incontri, infatti, sarà adottata la modalità da remoto, riservandoci di riprendere gli argomenti più importanti in presenza, quando si potranno svolgere attività laboratoriali.

Intanto per 80 studenti dell’istituto Galilei, del Luosi e del liceo Pico, che si sono volontariamente iscritti al progetto, si partirà venerdì con il prof. Bernardo Balboni di Unimore per parlare di come si riconosce una buona idea da sviluppare.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017