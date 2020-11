Imprendocoop, ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi a Imprendocoop, il progetto per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena e giunto alla settima edizione.



La raccolta delle candidature avviene on line su www.modena.imprendocoop.it e si conclude martedì 10 novembre.



Mercoledì 11 novembre comincia il percorso formativo (nove tra incontri, laboratori e seminari) per apprendere le competenze necessarie a concretizzare un’idea e creare un’impresa.



Al termine – primavera 2021 – è prevista la selezione finale di tre progetti che saranno premiati con 14 mila, 8 mila e 6.500 euro. Il quarto, quinto e sesto progetto classificato riceveranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l’avvio d’impresa.



I progetti vincenti potranno avere, inoltre, uno spazio co-working gratuito per sei mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per tutto il 2021, accesso ai servizi di Confcooperative Modena, conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi, agevolazioni per finanziamenti bancari e tutoraggio di manager cooperativi.



L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 luglio 2021 di una cooperativa o un’impresa sociale (anche non cooperativa) aderente a Confcooperative Modena.



Dopo la premiazione dei progetti vincenti, manager e imprenditori cooperativi trasferiranno agli aspiranti cooperatori parte del loro know how e, grazie alle loro reti di relazioni, accelereranno l’ingresso delle neo cooperative nel mercato. In questa fase i tutor di Confcooperative garantiranno supporto nella ricerca di fondi, accesso al credito e partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici.



Nelle precedenti sei edizioni hanno partecipato a Imprendocoop 300 persone (in maggioranza donne) che hanno presentato un centinaio di idee d’impresa: i progetti premiati sono stati 32, mentre sono state 25 le cooperative costituite.

Info: tel. 059.384602; www.modena.imprendocoop.it

