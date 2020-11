Incendio in un garage a Novi

NOVI DI MODENA – Incendio in un garage a Novi, giovedì mattina, I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Buonarroti per domare le fiamme che erano nate all’interno della rimessa di una villetta a schiera, e che poi avevano attecchito anche sulla casa. Notevoli i danni: inservibile l’automobile, inagibile la casa, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

