ioacquistoamirandola è il nuovo hashtag per sostenere il commercio mirandolese

MIRANDOLA – L’assessore Fabrizio Gandolfi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il suo sostegno al commercio mirandolese e ha lanciato l’iniziativa “Acquista a Mirandola” con l’hashtag #ioacquistoamirandola :

Sono seriamente motivato e determinato a far sì che le attività produttive di Mirandola possano esprimere al meglio il loro valore , anche in questa fase difficile.

E’ per quello che invito tutti i miei concittadini a “cliccare” meno sui grandi siti di Vendita On Line e a riscoprire il commercio di vicinato.

Dietro ai colossi degli Shop On Line spesso si trovano Multinazionali con sedi in Paradisi Fiscali.

Dietro al Banco di un negozio o di un locale troverete sempre un sorriso, tanta professionalità ma soprattutto una famiglia che ha bisogno anche del vostro aiuto per poter andare avanti .

#ioacquistoamirandola deve diventare non solo un # ma anche il grido di orgoglio di questa bella Città dal 1597!