Ladri al forno di Mirandola, titolare avvisata dall’allarme sul cellulare

MIRANDOLA – Furto al forno ’Profumo di Pane’ di Elisa Benazzi in viale Gramsci a Cividale. La titolare del forno si è resa conto dell’intrusione grazie all’allarme collegato con il proprio telefono cellulare e quello dell’agenzia di videosorveglianza.

La donna ha così potuto allertare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112. E’ intervenuta così la pattuglia della polizia di stato di Mirandola che ha trovato la porta laterale del negozio, quella che immette nel laboratorio, forzata in più punti. I malviventi hanno puntato dritti al registratore di cassa e, dopo averlo forzato, sono fuggiti portandosi via il cassetto contenente monete e contanti per un importo complessivo di circa seicento euro. Pare che non abbiano portato via nient’altro.

Le immagini di sorveglianza interne alla rivendita che fotografano i malviventi in azione sono al vaglio della società che gestisce i video che sono a disposizione delle forze dell’ordine. La Benazzi ha avvisato del colpo subito attraverso i canali social anche i commercianti della presenza dei malviventi in zona. Nei giorni scorsi un furto analogo era stato compiuto ai danni del bar Atena Caffè, annesso all’area di servizio, in via Unità d’Italia.