Lunedì pomeriggio Massa Finalese e Polo industriale di Finale senz’acqua per un paio di ore

Sorgeaqua srl, Ente gestore del servizio idrico per il comune di Finale Emilia, ha la necessità di effettuare un intervento sulla rete idrica che provocherà l’interruzione nella fornitura dell’acqua potabile in tutto l’abitato di Massa Finalese e al Polo Industriale.

L’intervento è programmato per Lunedì 16/11/2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e potrà variare in seguito ad imprevisti tecnici. “Sarà nostra cura – spiegano da Sorgeaqua – limitare l’interruzione al minimo indispensabile”.

