Lutto a Finale Emilia per la scomparsa di Libero Pinca

FINALE EMILIA – Se ne è andato a 62 anni, dopo una lunga malattia, Libero Pinca, titolare dell’edicola di Largo Cavallotti e del bar tabaccheria Castello che gestiva assieme alla moglie. Pinca era ricoverato all’ospedale di Cona.

Molta commozzione ha destato in paese la notizia della sua scomparsa: era stimato e amato, oltre che conosciuto da tutti. Curioso e intelligente, non si fermava mai. Cultore di storia locale e del dialetto, per un periodo a fianco dell’edicola ha tenuto una baracchina di caldarroste, recentemente si era appassionati ai droni. Gli amici e i parenti, costernati per la prematura scomparsa, lo piangono.

