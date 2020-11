Mantovani sull’edificio della Ex Milizia a Mirandola, tra strategicità e degrado: “A quando la ricostruzione?”

MIRANDOLA – Nel consiglio comunale di Mirandola del prossimo lunedì 9 Novembre, Il gruppo consiliare Pd presenterà un’interpellanza per conoscere nel dettaglio lo stato di avanzamento della progettazione e le tempistiche previste per l’inizio dei lavori di ristrutturazione degli edifici che sono parte del complesso edilizio della ex Milizia di via Pico a Mirandola. Sono molti infatti i cittadini a chiedere informazioni al riguardo, considerato anche lo stato di degrado in cui versano gli spazi limitrofi – ad esempio il cortile interno –invasi da erbacce e infestati da animali di vario genere, a pregiudizio delle condizioni di igiene e del decoro dell’area interessata; urge quindi un sollecito intervento di pulizia e sanificazione sia per quanto riguarda la parte di proprietà pubblica che per quella privata.

Non c’è dubbio inoltre che lo stabile della ex Milizia, per il suo rilievo storico architettonico, sia un elemento caratterizzante del tessuto urbano mirandolese, oltre che di una delle principali vie di accesso al centro storico, e rappresenti quindi un tassello essenziale della ricostruzione cittadina. Inoltre la parte di proprietà pubblica demaniale dovrebbe essere sede destinata ad accogliere stabilmente servizi fondamentali per la collettività (Carabinieri, Ufficio Agenzia delle Entrate, Ufficio INPS), il che non fa che confermare la strategicità e l’urgenza di questo recupero.

