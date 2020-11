Medolla, nuovi alberi con “Mettiamo radici per il futuro”

MEDOLLA – Medolla ha celebrato la Giornata Nazionale dell’Albero, il 21 novembre, dando l’avvio ad un piano di piantumazione di alberi e cespugli messi a disposizione dalla Regione, tramite il vivaio medollese accreditato. Si è iniziato oggi pomeriggio con una piantumazione iniziale fatta ad opera di volontari del verde e amministratori (rispettando le regole del non assembramento) nel prato a fianco la scuola Rock no War, e poi la piantumazione proseguirà in seguito in altre sette aree individuate, tra aiuole verdi e parchi. In tutto verranno messe a dimora ottanta piante. Individuata, in risposta alle richieste dei cittadini, l’area verde tra via Genova e via Brescia come idonea ad ospitare le piante donate da cittadini. I cittadini stessi, o associazioni, potranno, tramite precisi accordi con il Comune, piantare e manutenere le piante che saranno prenotate al vivaio. L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, un progetto ambizioso che prevede la piantumazione, ad opera di enti, associazioni, aziende o privati di 4.500.000 piante a costituire un “Corridoio Verde”.

