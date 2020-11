Mirandola e Covid-19, tutte le procedure e le disposizioni in corso

MIRANDOLA – E’ attiva la procedura di assistenza alle persone in difficoltà in isolamento domiciliare. Il numero da contattare è 0535-602479 oppure si può inviare una e-mail a puass.mirandola@ausl.mo.it.

Lo screening sierologico in farmacia è gratuito e si rivolge a:

genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore);

alunni/studenti, loro fratelli e sorelle, nonché ulteriori familiari conviventi previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori;

assistiti che frequentano corsi universitari.

I cittadini che rientrano nel target sopra indicato possono accedere al servizio offerto solo nel caso abbiano l’assistenza sanitaria in regione con scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’esecuzione del test sierologico rapido deve avvenire previo appuntamento. Al cittadino che aderirà verranno illustrate le finalità del progetto, sarà consegnata un’apposita informativa e fornite adeguate istruzioni. Si tratta quindi di un ulteriore strumento per rafforzare l’azione di prevenzione e controllo del COVID-19 poiché, in caso di positività al test, il cittadino sarà contattato dai Dipartimenti di Sanità Pubblica aziendali per eseguire il tampone nasofaringeo che potrà rilevare l’eventuale presenza del virus. Ciò consentirà di individuare le persone che hanno contratto il virus e sono asintomatiche e conseguentemente di impedire la nascita di focolai di COVID-19 nel mondo scolastico.

LE FARMACIE DI MIRANDOLA IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE LO SCREENING SIEROLOGICO RAPIDO SONO:

– Farmacia VERONESI CECILIA VIA FULVIA 84;

– Farmacia PICO SNC DI MALAVASI BASCHIERI GOZZI E GALLINI VIA TABACCHI 49;

– Farmacia DEL BORGHETTO SAS VIA PUNTA 1;

– Farmacia FARMA.CO – COMUNALE MIRANDOLA VIA FOGAZZARO 8.;

– Farmacia DEL BUON CONSIGLIO VIA DON G. RETTIGHIERI 21, MORTIZZUOLO.

Continua a restare attiva la procedura di assistenza alle persone in difficoltà in isolamento domiciliare.

Le segnalazioni di aiuto dovranno arrivare direttamente al PUASS (punto unico accesso socio sanitario) dai Medici di Medicina Generale. L’attivazione dei servizi di bisogno di questa fascia di popolazione è di competenza del PUASS.

Il numero da contattare è 0535-602479 oppure si può inviare una e-mail a puass.mirandola@ausl.mo.it

Il servizio è operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, il venerdì dalle 8:00 alle 13.00. Chiuso il sabato.

Tamponi, è cambiata la modalità – SCARICABILE QUI – di comunicazione dell’esito: l’informazione avverrà tramite sms.

