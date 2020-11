Mirandola, sanzionato perché non portava la mascherina

I Carabinieri di Mirandola, nel corso di uno dei tanti servizi coordinati volti a verificare l’ottemperanza delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 hanno sanzionato amministrativamente uno straniero del luogo poiché non indossante i dispositivi di protezione.

Inoltre è stato sanzionato un esercente di un minimarket di Carpi, poiché controllato dai Carabinieri l’altro pomeriggio alle 17.30, non aveva ottemperato alle prescrizioni in tema di cartellonistica prevista per la prevenzione sanitaria.

