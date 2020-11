Mirandola, una pallina coi nomi dei bimbi nati nel 2020 per decorare l’albero del reparto ostetricia

MIRANDOLA – Una bella iniziativa delle ostetriche del reparto dell’ospedale di Mirandola per la preparazione dell’albero di Natale, dedicata a tutti i genitori che in questo 2020 hanno visto arrivare il loro piccolino:

A tutte le mamme e i papà dei bimbi nati a Mirandola nel 2020…

Sta per iniziare il mese delle feste, solitamente tanto atteso e pieno di affetto! per sentirci più vicini in questo anno difficile, ci piacerebbe addobbare il reparto insieme a voi!

Per chi lo desidera aspettiamo una pallina natalizia, magari con il nome del vostro bimbo/a, che ci ricordi la bellezza e la felicità della nascita!

Chi desidera portarci la pallina con il nome del proprio bimbo/a nato nel 2020 può consegnarla direttamente all’ingresso 5 all’operatore presente al varco che misura la temperatura. In questo modo evitate di entrare in ospedale! Per chi abita in un altro comune potrà spedirla all’indirizzo dell’ospedale (via Fogazzaro 1) all’attenzione del reparto di ostetricia. Non mancheremo di farvi avere delle foto delle decorazioni!

Con affetto