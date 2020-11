Novi di Modena, il PAC si illumina di verde nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

NOVI DI MODENA – Il 20 novembre è stato celebrato il 31esimo anniversario che ricorda due date storiche dell’Onu: il 20 Novembre 1959, quando promulgò la “Dichiarazione sui Diritti del Bambino”, e il 20 Novembre 1989, quando lo stesso documento venne modificato in “Convenzione sui Diritti del Bambino”, che ha l’obiettivo di promuovere in tutto il mondo il diritto dei minori a crescere sani, ricevere un’educazione e sentirsi protetti. Condizioni che spesso vengono negate. Novi di Modena in questa occasione ha illuminato di verde il PAC.

Ogni anno il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dedicata all’infanzia.

per ogni informazione visita il sito del Comune https://www.comune.novi.mo.it oppure su Facebook

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017