Novi di Modena riprende il servizio di consegna spesa e medicinali

NOVI DI NODENA – Il Comune di Novi ha ripreso, insieme ai comuni dell’Unione, il servizio di consegna spesa e medicinali, grazie ai volontari di alcune associazioni.

ATTENZIONE!!

Ci sono due modalità , per casi diversi:

 ANZIANI FRAGILI (che hanno delle malattie, difficoltà oggettive ad uscire, o senza rete familiare), o PERSONE IMMUNODEPRESSE e con particolari difficoltà a muoversi, possono chiamare il numero unico 059 4728738 dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato. Verrà presa la loro richiesta dal gruppo AVIS sezione di Novi (operativo da Lunedì 9.11.2020) e volontari di protezione civile di Carpi provvederanno alla consegna di spesa e farmaci nelle giornate dei Lunedì e dei Giovedì.  ANZIANI FRAGILI (che hanno delle malattie, difficoltà oggettive ad uscire, o senza rete familiare), o PERSONE IMMUNODEPRESSE e con particolari difficoltà a muoversi, possono chiamare il numero unico 059 4728738 dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato. Verrà presa la loro richiesta dal gruppo AVIS sezione di Novi (operativo da Lunedì 9.11.2020) e volontari di protezione civile di Carpi provvederanno alla consegna di spesa e farmaci nelle giornate dei Lunedì e dei Giovedì.

 PERSONE IN QUARANTENA ASL  PERSONE IN QUARANTENA ASL

Ai positivi e ai contatti stretti, insieme alla comunicazione della quarantena verrà dato dall’Igiene pubblica un numero di cellulare dedicato, per tutte le richieste di spesa e farmaci. Se il numero non venisse comunicato per tempo, o ci fosse una necessità immediata, si può chiedere assistenza sempre allo 059 4728738 dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato.

Come regola generale cerchiamo di organizzarci al meglio per la spesa, magari non tutti i giorni, non assieme a tutta la famiglia per non intasare i supermercati.

Grazie per la vostra attenzione.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

