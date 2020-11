Nuovo bando per gli affitti per i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero

E’ stato approvato il nuovo bando per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Prospero, aderenti all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN).

❗️❗️I cittadini interessati potranno presentare domanda d’accesso alla graduatoria nel periodo dal 02 novembre al 16 novembre 2020.

❗️❗️Per limitare gli spostamenti si sollecita la presentazione della domanda in modalità on-line info e modalità di presentazione della domanda al link

LINK: Avviso bando per ricevere contributi sull’affitto

