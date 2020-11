Occhio alle bollette Tari: in alcune c’è un errore. E potrebbero arrivare in ritardo.

Spiegano dal servizio Tributi dell’Unione Comuni Area Nord:

TARI SALDO 2020 – SCADENZA 30/11/2020

Per puro errore di stampa le bollette del saldo TARI 2020, inviate a mezzo pec, sono uscite con l’indicazione del periodo di fine calcolo non corretto anziché 31/12/2020. Si chiarisce e specifica che il periodo di riferimento è l’anno 2020.

Nel caso di riduzioni la descrizione è nell’apposito campo, il dettaglio di calcolo è al netto dei benefici.

Inoltre a causa dell’emergenza COVID-19 le bollette relative al saldo 2020 potrebbero essere consegnate con qualche giorno di ritardo rispetto la scadenza del 30/11/2020, eventuali pagamenti tardivi non saranno sanzionati.