Ricapitalizzazione di Acof, fu legittima: assolto l’ex sindaco di Mirandola e gli amministratori del 2011

Ricapitalizzazione di Acof, fu legittima: assolto l’ex sindaco di Mirandola e gli amministratori del 2011. La corte dei Conti si è pronunciata sul caso, trattato in Tribunale perché la Procura contabile voleva vederci chiaro dopo la denuncia dell’opposizione, sull’investimento approvato dal Consiglio comunale di Mirandola per fare fronte ai debiti dell’ex società che si occupava di onoranze funebri. All’epoca era infatti di proprietà del Comune, e era in rosso per circa 250 mila euro perché c’erano problemi – così è stato spiegato – a incassare i pagamenti dalle famiglie per i funerali. Il Comune pagò di tasca propria poi mise in liquidazione la società e vendette il ramo d’azienda ai privati (oggi è gestito da Funeral Home Terra Cielo)

Secondo la sezione d’Appello della Corte dei Conti l’ex sindaco Pd Maino Benatti, gli ex consiglieri di maggioranza, i tecnici comunali, i responsabili delle procedure amministrative e gli allora sindaci revisori non hanno commesso danno erariale, l’operazione era legittima.

