Sale sull’albero per raccogliere la frutta e cade, ferito un 77enne a Camposanto

CAMPOSANTO – Sale sull’albero per raccogliere la frutta e cade, ferito un 77enne. E’ accaduto a Camposanto, su un terreno agricolo in via Gomma che l’anziano aveva raggiunto per raccogliere dei cachi. Era salito sulla scala e aveva quasi finito il raccolto quando è improvvisamente caduto. I vicini si sono accorti dell’accaduto e hanno chiamato l’ambulanza. L’uomo, che rispondeva ed era lucido, è stato portato in ospedale a Mirandola per gli accertamenti del caso.

