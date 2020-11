San Possidonio, cortometraggio d’animazione “Violenti Anonimi”

SAN POSSIDONIO – La Biblioteca Comunale San Possidonio e il settore Cultura del Comune di San Possidonio aspettando la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre 2020, vi propongono il cortometraggio d’animazione Violenti Anonimi di Riccardo Di Mario, Ludovica Ottaviani, Sara Tarquini

Realizzato con SNOQ Torino, Salone del Libro di Torino e Amnesty International per il progetto “Potere alla parola”, con l’obiettivo di sensibilizzare in particolare i giovanissimi sul tema della violenza contro le donne.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017