Soliera, lavori sulle criticità del tratto arginale nei pressi di stradello Cantone

SOLIERA – Il tratto arginale nei pressi di stradello Cantone: una delle criticità più significative del sistema idraulico solierese per le infiltrazioni dovute al materiale sabbioso presente ai piedi dell’arginatura.

Nell’ambito dei cospicui interventi per la sicurezza idraulica che sono in corso su tutta l’asta del Secchia, in quel tratto AIPO sta scavando una trincea (profonda fino a 17 metri) riempita di cemento per garantire la tenuta e la impermeabilità dell’arginatura.

Il sindaco Solomita di Soliera: “Usiamo questo periodo complesso a causa della pandemia per continuare a migliorare il territorio solierese”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017