Stabili le condizioni della donna colpita da proiettile, il marito arrestato per tentato omicidio

Ha tentato di uccidere la compagna con un colpo di pistola, ma la donna si è salvata: è accaduto la mattina di lunedì 16 novembre, a Maranello. Intorno alle 9 e 30, un operaio campano di 47 anni, residente a Maranello, si è recato presso la stazione dei carabinieri del luogo, affermando di aver ucciso la sua compagna convivente, di 33 anni. I militari si sono immediatamente recati nell’appartamento, trovando la donna viva, ma in stato di choc e con una evidente ferita al capo. Per terra una pistola calibro 6.35, detenuta illegalmente e con matricola abrasa, con il bossolo nella camera di cartuccia e altri tre proiettili.

La signora è stata trasportata immediatamente all’ospedale di Modena Baggiovara. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco ed è stato trasportato nel carcere di Modena, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il movente sembrerebbe da ricondurre alla crisi della coppia. L’uomo, in mattinata, aveva comprato delle rose per riconquistare la sua compagna. Poi, probabilmente un litigio, e infine il tentato omicidio. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.

La signora colpita dal proiettile in testa è stata operata nella serata e attualmente versa in buone condizioni. L’intervento, durato circa un’ora e mezzo, è stato effettuato dal prof. Giacomo Pavesi, direttore della S.C. di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile di Baggiovara, e dal suo staff, supportato dall’equipe di Anestesia e Rianimazione che fa capo alla Terapia Intensiva diretta dalla dott.ssa Elisabetta Bertellini. La donna, che dopo il fatto è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara (diretto dal dottor Geminiano Bandiera), rimane in osservazione nel reparto di Neurochirurgia e la sua prognosi è tuttora riservata.