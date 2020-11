THS Bologna accoglie i primi 180 studenti

The Student Hotel (TSH) sta aprendo alla città di Bologna il suo format di ospitalità ibrida, leader del settore e già pluripremiato in tutto il mondo. TSH Bologna diventa così il sedicesimo hotel del gruppo olandese e va ad aggiungersi al network in continua crescita di strutture ibride presenti in tutta Europa. Costruita in Bolognina – quartiere destinato a diventare la next big thing cittadina – la nuova struttura si candida a diventare un polo di innovazione e creatività progettato per collegare e riunire diverse comunità di persone. Il tutto in pieno stile TSH, declinato per coniugare i suoi noti elementi di design con spunti local così da rendere la sede bolognese un’esperienza di accoglienza straordinaria per persone dalle esperienze di vita più variegate.

Porte già aperte per studenti e smart worker. Turisti nel 2021.

Sono stati oltre 180 gli studenti (47% italiani, 14% spagnoli, 10% americani, 29% altri) che nelle scorse settimane – nonostante i ritardi nella consegna dell’immobile e l’attuale contesto sanitario – hanno iniziato a popolare la nuova sede TSH di via Fioravanti. Grande successo anche per gli spazi di co-working Collab, popolati da lavoratori smart che hanno deciso di trasformare TSH Bologna nel proprio ufficio. È inoltre recentemente entrato in funzione il servizio Food and Beverage dell’hotel, che servirà pasti caldi e freddi agli attuali occupanti della struttura. I turisti potranno infine prenotare la propria stanza in TSH Bologna a partire dal gennaio 2021.

Precisazioni di TSH Bologna in merito alle proteste dei collettivi studenteschi

TSH Bologna, come le altre 15 sedi TSH presenti in tutta Europa, non è uno studentato ma un hotel ibrido. La diffusione del turismo esperienziale, i profondi cambiamenti nella socialità e la crescita delle generazioni Y e Z stanno modificando a fondo il concetto di ospitalità in tutto il mondo. Anche in Italia, la tradizionale accoglienza alberghiera si sta aprendo a nuovi concept trasversali – di cui TSH è capostipite – che uniscono la classica ricezione turistica a una serie di attività e servizi in grado di ibridare la struttura e renderla più economicamente sostenibile, oltre che aperta alla comunità.

TSH non vuole snaturare la Bolognina, un quartiere già destinato ad evolversi e rigenerarsi a livello urbano, ma portare avanti il proprio modo di fare impresa favorendo al contempo l’integrazione tra le persone. L’obiettivo di TSH Bologna non è quello di trasformare la struttura di via Fioravanti in una nuova attrazione cittadina, ma rendere gli spazi dell’hotel una parte attiva del tessuto locale, oltreché una meta di riferimento e una seconda casa per studenti, vicinato, lavoratori smart e chiunque altro creda nei valori TSH.

TSH ha deciso di investire 425 milioni di euro in Italia, una cifra importante, confermata nonostante lo stallo in cui versa il comparto hôtellerie in questo momento storico. Per quanto concerne l’investimento relativo alla sede di via Fioravanti, TSH non ha chiesto alcun contributo alle amministrazioni locali. TSH è ben consapevole delle dinamiche cittadine relative alla penuria di appartamenti per studenti: l’obiettivo non è quello di inasprire queste stesse dinamiche ma offrire, da privato, un contributo concreto in termini sia di nuovi posti letto disponibili che di servizi messi a disposizione degli studenti. In un momento critico come quello che stiamo vivendo, l’offerta di un supporto aggiuntivo che si concentri sul benessere e sul senso di comunità è estremamente importante. Per questo, TSH Bologna si è già attivato per esplorare le possibilità di collaborazione all’interno di un progetto per l’assegnazione di alloggi extra a studenti che soggiornino per periodi brevi in questo delicato frangente. Si sono già svolti i primi incontri con i vari stakeholder, al fine di trovare una soluzione condivisa che possa portare benefici a tutta la comunità studentesca.

Infine, il capitolo prezzi. Per la definizione dei prezzi già comunicati – da 420 euro per una stanza doppia e da 590 euro per una stanza singola – TSH ha compiuto degli studi preliminari per individuare la forchetta più adatta alla città. Si tratta, come è noto, di prezzi tutto incluso: utenze, reception 24h/24, accesso alla cucina comune con frigorifero e scaffali personali, palestra, piscina, aule studio e aree chill-out, lavanderia, pulizia della camera, utilizzo biciclette e accesso alle scrivanie flex nello spazio di co-working. TSH Bologna è certo che, come già sta avvenendo, tanti studenti in cerca di un ambiente moderno in cui studiare, lavorare, divertirsi e persino instaurare futuri contatti professionali, premieranno la sua formula ibrida di accoglienza all-inclusive.

