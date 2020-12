Ambiente Modena-Bologna, Pelloni (Lega): “Stop a discariche di Medolla e Valsamoggia”

La Regione intervenga e faccia chiarezza sulle discariche per rifiuti speciali di Medolla e Valsamoggia, rispettivamente in provincia di Modena e di Bologna bloccandone l’iter.

A chiederlo è una risoluzione della Lega a firma del consigliere Simone Pelloni che ricorda la situazione che riguardano i due siti e ricorda come “il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un discorso

tenuto alla Festa dell’Unità di Savignano sul Panaro in data 27 agosto 2019 ha pubblicamente dichiarato “la discarica non si farà, non si farà mai ed è inutile che stiamo a discutere”, sottolineando evidentemente anche la contrarietà delle amministrazioni locali e di tutti gli altri enti interessati”.

Da qui la risoluzione che invita la Giunta “a revocare in autotutela l’atto del 14 dicembre 2020 con il quale la Giunta regionale ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la realizzazione e l’esercizio del progetto “Raccordo morfologico della discarica per rifiuti non pericolosi” nel comune di Medolla; a presentare proprie osservazioni in sede di Conferenza di Servizi che sostengano inequivocabilmente la pericolosità ambientale e l’inappropriatezza di una discarica di amianto in località Rio Vulpazza di Castello di Serravalle nel comune di Valsamoggia e a non deliberare in futuro il rilascio del PAUR relativamente al progetto di realizzazione di un “Parco Tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto” da realizzare in località Rio Vulpazza di Castello di Serravalle nel Comune di Valsamoggia”.

