Arrestati topi da appartamento dai Carabinieri di Nonantola

Nella nottata di martedì 22 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto, in flagranza di tentato furto in appartamento, un cittadino rumeno, cl. 1999. Lo stesso, con il volto parzialmente travisato da una mascherina chirurgica e dal berretto, unitamente ad un complice minorenne, nella circostanza deferito in stato di libertà per concorso nel medesimo reato, è stato fermato dai Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Nonantola, dopo aver tentato un furto in un’abitazione delle cui chiavi erano in possesso poiché asportate precedentemente dall’autovettura della vittima.

I due, sorpresi da un condomino dell’immobile mentre si intrattenevano sul pianerottolo dell’abitazione presa di mira, dopo essersi qualificati quali Carabinieri ed aver riferito che c’era in atto un servizio antidroga, si sono dati a precipitosa fuga, venendo immediatamente rintracciati e bloccati dai “veri” Carabinieri nel frattempo allertati e giunti sul posto. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di una pistola giocattolo, di un coltellino con 15 cm di lama, di un piede di porco, di una sega manuale e della refurtiva asportata dalla predetta autovettura che è stata restituita al legittimo proprietario.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017