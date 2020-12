Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario: niente botti a Capodanno ma tanta luce per lanciare un messaggio di speranza

“L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è senza alcun dubbio da dimenticare, per la pandemia che stiamo ancora combattendo o per i recenti eventi alluvionali da cui ci stiamo risollevando lentamente. Desideriamo pertanto invitare tutti i cittadini a guardare al futuro, nonostante tutto, portando un messaggio di forte speranza. E’ per questo che la notte di Capodanno vorremmo che tutti, a mezzanotte, al posto del consueto lancio dei botti, irradiassimo, ognuno dalle finestre di casa, un scintillante raggio di luce come segno e simbolo di fiducia, anche attraverso una semplice candela o una fontanella luminosa”.

Così i Sindaci dell’Unione del Sorbara che, a pochi giorni dalla notte di San Silvestro, hanno deciso di sostenere questa iniziativa coinvolgendo tutta la cittadinanza dei 6 comuni, con l’obiettivo di sostituire la cattiva abitudine dei petardi, con un gesto che possa fare sentire le Comunità unite e coese, facendo leva sulla grande attenzione e sensibilità dei cittadini, e ricordando quanto i botti, oltre che essere potenzialmente pericolosi, facciano stare male, ad esempio, i nostri amici a quattro zampe e tutti gli animali in generale.

“Di più – hanno aggiunto ancora i Primi cittadini – sostituire i botti con delle dolci fiammelle potrà diventare segno rispettoso nei confronti di chi in questo ultimo anno ha sofferto avendo subito una perdita, di una persona cara o della propria casa. Stiamo gli uni vicini agli altri, salutando questo 2021 con una luce nello sguardo che saprà condurci fuori da questo periodo di difficoltà”.

